На фронте произошло 203 боевых столкновения, больше всего боев на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 203 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением восьми ракет, совершил 54 авиаудара, сбросил 168 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6451 дрон-камикадзе и совершил 2288 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Также оккупанты совершили 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены два НПЗ, район перегрузки судов, вражеские танкеры и сухогрузы, — Генштаб

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Козачей Лопани и Лимана. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Шийковка.

Бои на востоке

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишево, Лимана, Дибровы и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки; еще два боевых столкновения продолжаются.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Юрковка.

Читайте также: Подразделения Deep Strike объединят под единым командованием, — Генштаб

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Ильиновки, Константиновки, Степановки и Русина Яра; еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Всего враг совершил 21 атаку на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Молодецкое, Софиевка, Дорожное, Новое Шахово, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Котлино и Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидированы 48 оккупантов и 16 ранены; уничтожена одна реактивная система залпового огня и шесть единиц автомобильной техники врага. Повреждены три артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Пять атак оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Вороного и Новониколаевки.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 421 810 человек (+1 120 за сутки), 12 131 танк, 45 911 артиллерийских систем, 24 932 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на юге

Шестнадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Доброполье, Воздвижовка, Горки, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Белогорья, Новоандреевки и Степового.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.