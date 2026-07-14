Пострадали два НПЗ, район перегрузки судов, вражеские танкеры и сухогрузы, - Генштаб

В ночь на 14 июля 2026 года с целью снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военно-экономических и военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Так, был поражён нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Республике Башкортостан РФ.

Что известно о пораженном объекте?

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов Российской Федерации. Проектная мощность переработки составляет около 10 млн тонн нефти в год. Комплекс производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется для обеспечения потребностей экономики и военной машины государства-агрессора.

Удар по Афипскому НПЗ

Также в очередной раз нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ.

Зафиксирован пожар в районе предприятия. Масштаб нанесенного ущерба и результаты удара уточняются.

Афипский НПЗ имеет проектную мощность около 6,25 млн тонн нефти в год и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России, обеспечивая производство моторных топлив и компонентов для нужд государства-агрессора. Задействован в обеспечении российской армии.

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Другие поражения

Кроме того, был поражен район перегрузки судов в районе Геленджика Краснодарского края РФ, который используется для перевалки российской нефти и обеспечения функционирования морской и военной логистики противника.

Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Также были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Сухогрузы и буксир обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника.

Кроме того, был поражен склад боеприпасов противника в Донецке и логистический хаб в Луганске.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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