В Башкортостане после атаки дронов вспыхнул пожар на НПЗ "Газпром Нефтехим-Салават". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 14 июля беспилотники атаковали Республику Башкортостан. По данным OSINT-каналов, под удар попал НПЗ "Газпром Нефтехим-Салават", после чего на предприятии возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По словам местных жителей, сначала в районе объекта была слышна серия сильных взрывов. После этого на месте заметили пожар и дым, поднявшиеся в результате ударов БПЛА. На видеокадрах в соцсетях видны темные столбы дыма, поднимающиеся над территорией завода.

Что известно о НПЗ?

Завод "Газпром Нефтехим-Салават" расположен примерно в 1400 км от контролируемого Украиной участка границы с Россией.

Он считается одним из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Предприятие в целом производит около 150 наименований продукции: автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилены и т. д.

По данным из открытых источников, объемы переработки нефти на заводе по состоянию на 2022 год составляли не менее 6,8 миллиона тонн нефти в год. По данным издания The Moscow Times, за 2024 год завод переработал 7,2 млн тонн нефтяного сырья - это 2,7 % от общего объема российской переработки.

В сентябре 2025 года НПЗ в Салавате дважды подвергся ударам украинских беспилотников, сообщалось о пожаре на установке первичной переработки. Однако, как утверждал глава Башкортостана Радий Хабиров, после этих атак завод продолжал работать в штатном режиме.

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Первые последствия атаки







