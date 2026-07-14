У Башкортостані після атаки дронів спалахнула пожежа на НПЗ "Газпром Нафтохім-Салават". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 14 липня безпілотники атакували Республіку Башкортостан. За даними OSINT-каналів, під удар потрапив НПЗ "Газпром Нафтохім-Салават", після чого на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За словами місцевих мешканців, спершу у районі об'єкта було чутно серію сильних вибухів. Після цього на місці помітили пожежу та дим, що здійнялися внаслідок ударів БпЛА. На відеокадрах у соцмережах видно темні стовпи диму, що підіймаються над територією заводу.

Реакція влади РФ

Згодом глава Башкирії Радій Хабіров підтвердив атаку на республіку та заявив про нібито її відбиття.

"Відбито масову атаку БПЛА на промислову зону Салавата. Є осередки задимлення через падіння уламків, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про НПЗ?

Завод "Газпром Нафтохім-Салават" розташований приблизно за 1400 км від контрольованої Україною ділянки кордону з Росією.

Він вважається одним із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Підприємство загалом виготовляє близько 150 найменувань продукції: автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилени тощо.

За даними з відкритих джерел, обсяги переробки нафти на заводі станом на 2022 рік складали щонайменше 6,8 мільйона тонн нафти на рік. За даними видання The Moscow Times, за 2024 рік завод переробив 7,2 млн тонн нафтової сировини — це 2,7 % від загального обсягу російської переробки.

У вересні 2025 року НПЗ у Салаваті двічі зазнав ударів українських безпілотників, повідомлялося про пожежу на установці первинної переробки. Але, як стверджував глава Башкортостану Радій Хабіров, після тих атак завод продовжував працювати в штатному режимі.

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Перші наслідки атаки







