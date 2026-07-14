Сили оборони України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ

У ніч на 14 липня Сили оборони України завдали чергового удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та OSINT-канали.

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За даними джерел, атака сталася в селищі Афіпський. На території підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа.

Очевидці оприлюднили відео, на яких видно займання на території нафтопереробного заводу. Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Це вже не перша атака на Афіпський НПЗ. Через важливе значення для паливної інфраструктури Росії підприємство неодноразово ставало ціллю українських ударів.

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Афіпський НПЗ: що відомо?

Афіпський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ на півдні Росії. Він розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара.

Проєктна потужність підприємства становить близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, вакуумний газойль, сірку та інші нафтопродукти.

Афіпський НПЗ забезпечує паливом південь Росії та Чорноморський регіон. За оцінками української сторони, його продукція також використовується для забезпечення військової логістики РФ, тому підприємство вважається важливою воєнно-економічною ціллю.

Хронологія атак на НПЗ

Афіпський нафтопереробний завод є одним із російських НПЗ, які найчастіше зазнають атак українських безпілотників.

31 травня 2023 року - перша підтверджена атака БпЛА на підприємство. На території заводу виникла пожежа, було пошкоджено одну з установок перегонки нафти. Це став один із перших успішних ударів по великому російському НПЗ під час повномасштабної війни.

9 лютого 2024 року - безпілотники знову атакували Афіпський НПЗ. Російська влада заявляла про збиття дронів, однак місцеві жителі повідомляли про вибухи.

2 травня 2024 року - чергова атака українських БпЛА. Російська сторона повідомляла про пожежу після падіння уламків безпілотників.

2025 рік - підприємство зазнало серії ударів. За відкритими даними, влучання та пожежі фіксувалися у серпні, вересні, листопаді й грудні. Це свідчить про систематичне ураження об'єкта.

14 березня 2026 року - одна з найрезультативніших атак. За даними українських та OSINT-джерел, було пошкоджено установку первинної переробки нафти АТ-22/4 - ключовий технологічний вузол, від якого залежить основний виробничий процес.

11 червня 2026 року - українські безпілотники знову атакували завод. На території підприємства виникла масштабна пожежа. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження Афіпського НПЗ.

14 липня 2026 року - Афіпський НПЗ знову став ціллю українських далекобійних ударів. Місцева влада повідомила про атаку БпЛА та пожежу на території підприємства. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються.

За час повномасштабної війни Афіпський НПЗ атакували щонайменше вісім разів. З урахуванням повторних ударів у 2025 році він входить до переліку російських нафтопереробних заводів, які регулярно стають цілями українських далекобійних засобів ураження.

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