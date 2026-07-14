Силы обороны Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на 14 июля Силы обороны Украины нанесли очередной удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и OSINT-каналы.

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Отмечается, что атака произошла в поселке Афипский. На территории предприятия прогремело несколько мощных взрывов, после чего вспыхнул пожар.

Очевидцы обнародовали кадры, на которых видно возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Это уже не первая атака на Афипский НПЗ. Предприятие неоднократно становилось целью ударов из-за его значения для топливной инфраструктуры России.

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Афипский НПЗ: что известно?

Афипский нефтеперерабатывающий завод (Афипский НПЗ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России, расположенный в поселке Афипский Краснодарского края, примерно в 20 км от Краснодара. Предприятие считается важным элементом топливной инфраструктуры РФ и неоднократно становилось целью украинских ударов с большого расстояния.

Проектная мощность: около 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие производит:

автомобильные бензины;

дизельное топливо;

мазут;

вакуумный газойл;

сера и другие нефтепродукты.

Афипский НПЗ обеспечивает топливом юг России и Черноморский регион. По оценкам украинской стороны, его продукция используется, в частности, для обеспечения военной логистики РФ, что делает предприятие важной военно-экономической целью.

Хронология атак на НПЗ

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае является одним из наиболее часто атакуемых украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

31 мая 2023 года - первая подтверждённая атака БПЛА на предприятие. На территории НПЗ возник пожар, была повреждена одна из установок по перегонке нефти. Это был один из первых успешных ударов по крупному российскому НПЗ во время полномасштабной войны.

9 февраля 2024 года - беспилотники вновь атаковали Афипский НПЗ. Российские власти сообщали о сбивании дронов, однако местные жители слышали взрывы.

2 мая 2024 года - очередная атака украинских БПЛА на предприятие. Российская сторона заявляла о пожаре после падения обломков беспилотников.

2025 год - предприятие подверглось серии ударов. По открытым данным, попадания и пожары фиксировались в августе, сентябре, ноябре и декабре, что свидетельствует о систематическом поражении объекта.

14 марта 2026 года - одна из самых результативных атак. По данным украинских и OSINT-источников, была повреждена установка первичной переработки нефти АТ-22/4 - ключевой технологический узел Афипского НПЗ, от которого зависит основной производственный процесс.

11 июня 2026 года - украинские беспилотники вновь атаковали завод. На территории предприятия возник масштабный пожар. Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил поражение Афипского НПЗ и пожар на его территории.

14 июля 2026 года - Афипский НПЗ вновь стал целью украинских дальнобойных ударов. Местные власти сообщили об атаке БПЛА и пожаре на территории предприятия. Информация о масштабах повреждений уточняется.

За время полномасштабной войны Афипский НПЗ подвергался атакам не менее восьми раз, а с учетом повторных ударов в 2025 году он входит в перечень российских нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно становятся целями украинских дальнобойных средств поражения.