СБУ за ночь поразила десятки военных и логистических объектов РФ и оккупированного Крыма
В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что было поражено?
Как отмечается, беспилотники СБУ, в частности, поразили:
- Два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;
- Ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на временно оккупированной территории АР Крым;
- Три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА;
- Автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;
- Автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";
- Три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";
- Железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции "Кавказ";
- Резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км).
СБУ наращивает масштаб дальнобойных спецопераций
"Одновременное поражение десятков целей в различных удаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций. Критически важные элементы военной и нефтяной инфраструктуры РФ будут гореть и в дальнейшем", - подчеркнули в СБУ.
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