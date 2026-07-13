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СБУ за ночь поразила десятки военных и логистических объектов РФ и оккупированного Крыма

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В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что было поражено?

Как отмечается, беспилотники СБУ, в частности, поразили:

  • Два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;
  • Ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на временно оккупированной территории АР Крым;
  • Три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА;
  • Автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;
  • Автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";
  • Три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";
  •  Железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции "Кавказ";
  •  Резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км).

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СБУ наращивает масштаб дальнобойных спецопераций

"Одновременное поражение десятков целей в различных удаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций. Критически важные элементы военной и нефтяной инфраструктуры РФ будут гореть и в дальнейшем", - подчеркнули в СБУ.

Автор: 

Керчь (447) Крым (26053) СБУ (20867) Керченский район (18) Удары по РФ (1107)
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