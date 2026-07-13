СБУ за ночь поразила десятки военных и логистических объектов РФ и оккупированного Крыма

В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что было поражено?

Как отмечается, беспилотники СБУ, в частности, поразили:

Два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря;

Ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" на временно оккупированной территории АР Крым;

Три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения беспилотных катеров и ударных БПЛА;

Автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи;

Автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ";

Три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ";

Железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции "Кавказ";

Резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км).

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СБУ наращивает масштаб дальнобойных спецопераций

"Одновременное поражение десятков целей в различных удаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что СБУ наращивает масштаб своих дальнобойных спецопераций. Критически важные элементы военной и нефтяной инфраструктуры РФ будут гореть и в дальнейшем", - подчеркнули в СБУ.