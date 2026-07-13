СБУ за ніч уразила десятки військових і логістичних об’єктів РФ та окупованого Криму
У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що уражено?
Як зазначається, безпілотники СБУ, зокрема, уразили:
- Два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;
- Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на тимчасово окупованій території АР Крим;
- Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;
- Автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;
- Автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";
- Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";
- Залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";
- Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю рф (відстань - 600 км).
СБУ нарощує масштаб далекобійних спецоперацій
"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі", - наголосили в СБУ.
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