СБУ за ніч уразила десятки військових і логістичних об’єктів РФ та окупованого Криму

У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що уражено?

Як зазначається, безпілотники СБУ, зокрема, уразили:

Два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря;

Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на тимчасово окупованій території АР Крим;

Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

Автомобільні пороми "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі;

Автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ";

Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту "Кавказ";

Залізничний склад із цистернами на вантажній станції "Кавказ";

Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю рф (відстань - 600 км).

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СБУ нарощує масштаб далекобійних спецоперацій

"Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури РФ палатимуть і надалі", - наголосили в СБУ.