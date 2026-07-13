У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 13 липня безпілотники атакували нафтобазу у Ставропольському краї Росії. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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За інформацією з місця події, ударні безпілотники уразили резервуарний парк нафтобази. Жителі міста Михайловськ, що поблизу Ставрополя, та навколишніх населених пунктів повідомляли про серію потужних вибухів.

Після цього на об'єкті почалася детонація резервуарів із паливом, через що пожежа швидко поширилася.

Влада РФ підтвердила пожежу та евакуацію

Очевидці оприлюднили відео, на яких видно густий чорний дим і масштабне займання на території промислового майданчика.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників і пожежу на промисловому об'єкті. Згодом він повідомив, що вогонь перекинувся на резервуари з горючими матеріалами.

Через загрозу нових вибухів влада розпочала евакуацію мешканців прилеглої до промислової зони вулиці.

Інформацію про наслідки уточнюють

За попередніми даними російського оперативного штабу, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

На місці продовжують працювати пожежно-рятувальні підрозділи, а інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атаки уточнюється.

Нафтобаза у Михайлівському (Михайловську) Шпаковського округу Ставропольського краю є одним із великих паливних об'єктів півдня Росії. Вона належить мережі ТОВ "Лукойл-Югнефтепродукт" — 100% дочірньому підприємству ПАТ "Лукойл", яке займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази та мережу АЗС у Південному й Північно-Кавказькому федеральних округах.

Розташована поблизу Ставрополя, у місті Михайловськ (Шпаковський муніципальний округ).

Використовується для прийому, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших світлих нафтопродуктів.

Забезпечує паливом мережу АЗС "Лукойл" у Ставропольському краї та сусідніх регіонах.

Є логістичним вузлом, через який здійснюється накопичення та розподіл пального для цивільних споживачів, транспортної інфраструктури й, імовірно, військових потреб РФ.

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