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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Ставропольском крае России. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и издание Astra, передает Цензор.НЕТ.

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По информации с места происшествия, ударные беспилотники поразили резервуарный парк нефтебазы. Жители города Михайловска, расположенного недалеко от Ставрополя, и близлежащих населенных пунктов сообщали о серии мощных взрывов.

После этого на объекте началась детонация резервуаров с топливом, из-за чего пожар быстро распространился.

Власти РФ подтвердили пожар и эвакуацию

Очевидцы обнародовали видео, на которых виден густой черный дым и масштабное возгорание на территории промышленной площадки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников и пожар на промышленном объекте. Впоследствии он сообщил, что огонь перекинулся на резервуары с горючими материалами.

Из-за угрозы новых взрывов власти начали эвакуацию жителей улицы, прилегающей к промышленной зоне.

Информацию о последствиях уточняют

По предварительным данным российского оперативного штаба, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

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Нефтебаза в Ставропольском крае РФ подверглась атаке дронов: взрываются резервуары
Нефтебаза в Ставропольском крае РФ подверглась атаке дронов: взрываются резервуары
Нефтебаза в Ставропольском крае РФ подверглась атаке дронов: взрываются резервуары
Нефтебаза в Ставропольском крае РФ подверглась атаке дронов: взрываются резервуары
Нефтебаза в Ставропольском крае РФ подверглась атаке дронов: взрываются резервуары

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дроны (7588) Удары по РФ (1107) Ставропольский край РФ (12)
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Топ комментарии
+14
Так ось він який, благодатний вогонь!
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13.07.2026 06:27 Ответить
+8
сво іде по плану
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13.07.2026 06:26 Ответить
+8
Ставропільському кізячеству повинно сподобатись.
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13.07.2026 06:32 Ответить

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