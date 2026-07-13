В Ставропольском крае РФ дроны атаковали нефтебазу: вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 13 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Ставропольском крае России. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и издание Astra, передает Цензор.НЕТ.
По информации с места происшествия, ударные беспилотники поразили резервуарный парк нефтебазы. Жители города Михайловска, расположенного недалеко от Ставрополя, и близлежащих населенных пунктов сообщали о серии мощных взрывов.
После этого на объекте началась детонация резервуаров с топливом, из-за чего пожар быстро распространился.
Власти РФ подтвердили пожар и эвакуацию
Очевидцы обнародовали видео, на которых виден густой черный дым и масштабное возгорание на территории промышленной площадки.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников и пожар на промышленном объекте. Впоследствии он сообщил, что огонь перекинулся на резервуары с горючими материалами.
Из-за угрозы новых взрывов власти начали эвакуацию жителей улицы, прилегающей к промышленной зоне.
Информацию о последствиях уточняют
По предварительным данным российского оперативного штаба, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а информация о масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.
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