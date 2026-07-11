В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет, прикрываясь угрозой БПЛА

Вечером 10 июля жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Российские власти ограничили доступ пользователей к сети с помощью так называемых "белых списков" — инструмента цензуры, который внедряется под предлогом "защиты" от украинских беспилотников.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 21:50 по московскому времени было зафиксировано 605 жалоб. Всего за сутки количество обращений от пользователей превысило 4,5 тысячи.

Россияне заявляют, что интернет работает по так называемым "белым спискам": доступны лишь отдельные ресурсы, тогда как большая часть сайтов и мессенджеров — нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил отключение связи якобы угрозой ударов БПЛА.

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