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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет, прикрываясь угрозой БПЛА

отключение интернета в РФ

Вечером 10 июля жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Российские власти ограничили доступ пользователей к сети с помощью так называемых "белых списков" — инструмента цензуры, который внедряется под предлогом "защиты" от украинских беспилотников.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 21:50 по московскому времени было зафиксировано 605 жалоб. Всего за сутки количество обращений от пользователей превысило 4,5 тысячи.

Россияне заявляют, что интернет работает по так называемым "белым спискам": доступны лишь отдельные ресурсы, тогда как большая часть сайтов и мессенджеров — нет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил отключение связи якобы угрозой ударов БПЛА.

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Автор: 

интернет (1697) россия (98231) Санкт-Петербург (511)
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Топ комментарии
+9
Ну, вони ж хотіли знов у Совок. Хотіли.
Вони ж візжали - можем пАвтарить. От і пАвтарилі.
А при Совку в чЛенінбургу інтернетов не було.
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11.07.2026 04:07 Ответить
+6
Це вже не совок. Набагато гірше і страшніше. Це Китай. Абсоютно тоталітарний імперський Китай. Він вже там. Скоро за вихід з дому без мобілки будуть карати. За відсутність в рекомендваного мессенджера теж. За відключення геолокації, за оплату кешем, за відключення мікрофона який слідкує за кожним словом "тушки". Це зараз перші кроки до тотального цифрового контролю. І будуть нараховувати бали за лояльність від яких буде залежити все - робота, кредити, транспорт, комунальні тарифи, скидки і доступ до соціальних послуг та навчання... Про це і у нас мріють "зелені"...
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11.07.2026 05:58 Ответить
+3
Зелені підараси,агрохімія і інші дебіли заявляли що їм китайська модель управління дуже подобається.
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11.07.2026 07:45 Ответить

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