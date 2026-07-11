В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет, прикрываясь угрозой БПЛА
Вечером 10 июля жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. Российские власти ограничили доступ пользователей к сети с помощью так называемых "белых списков" — инструмента цензуры, который внедряется под предлогом "защиты" от украинских беспилотников.
Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным сервиса Downdetector, по состоянию на 21:50 по московскому времени было зафиксировано 605 жалоб. Всего за сутки количество обращений от пользователей превысило 4,5 тысячи.
Россияне заявляют, что интернет работает по так называемым "белым спискам": доступны лишь отдельные ресурсы, тогда как большая часть сайтов и мессенджеров — нет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил отключение связи якобы угрозой ударов БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж візжали - можем пАвтарить. От і пАвтарилі.
А при Совку в чЛенінбургу інтернетов не було.