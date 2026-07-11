У Санкт-Петербурзі вимкнули мобільний інтернет, прикриваючись загрозою БпЛА

Ввечері 10 липня жителі Санкт-Петербурга та Ленінградської області масово зіткнулися зі збоями в роботі мобільного інтернету. Російська влада обмежила доступ користувачів до мережі так званими "білими списками" - інструментом цензури, який впроваджується під прикриттям "захисту" від українських безпілотників.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними сервісу Downdetector, станом на 21:50 за московським часом було зафіксовано 605 скарг. Загалом за добу кількість звернень від користувачів перевищила 4,5 тисячі.

Росіяни заявляють, що інтернет працює за так званими "білими списками": доступні лише окремі ресурси, тоді як більша частина сайтів та месенджерів — ні.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко пояснив відключення зв'язку нібито загрозою ударів БпЛА.

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