Уражено два НПЗ, район перевантаження кораблів, ворожі танкери і суховантажі, - Генштаб

У ніч на 14 липня 2026 року з метою зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Так, уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Республіці Башкортостан РФ.

Що про уражений об'єкт відомо?

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів російської федерації. Проєктна потужність переробки становить близько 10 млн тонн нафти на рік. Комплекс виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується для забезпечення потреб економіки та військової машини держави-агресора.

Удар по Афіпському НПЗ

Також вчергове завдано ураження нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Афіпський НПЗ має проєктну потужність близько 6,25 млн тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора. Задіяний у забезпеченні російської армії.

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Інші ураження

Окрім цього уражено район перевантаження кораблів у районі Геленджика Краснодарського краю РФ, який використовується для перевалки російської нафти та забезпечення функціонування морської та військової логістики ворога.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Суховантажні судна та буксир забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Окрім того, уражено склад боєприпасів противника у Донецьку та логістичний хаб у Луганську.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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