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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 421 810 человек (+1 120 за сутки), 12 131 танк, 45 911 артиллерийских систем, 24 932 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1120 оккупантов и 46 артиллерийских систем за сутки

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 421 810 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 131 (+6) единица
  • боевых бронированных машин – 24 932 (+1) единицы
  • артиллерийских систем – 45 911 (+46) единиц
  • РСЗО – 1 931 (+2) единица
  • средств ПВО – 1 491 (+2) единица
  • самолетов – 437 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) единица
  • крылатых ракет – 4 899 (+3) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+330) единицы
  • специальной техники – 4 416 (+4) единиц.

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Россия потеряла более 1,42 млн военнослужащих с начала войны, — Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (23302) Генштаб ВС (8339) ликвидация (4440) уничтожение (10221)
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Топ комментарии
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.07.2026 07:41 Ответить
+3
Чого автотранспорту менше стало? "Хорнети" закінчилися? Чи у кацапів закінчуються "Павкі Корчагіни", з "Александрамі Матросовимі", за кермом фур?
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14.07.2026 07:42 Ответить
+3
Отстали вы от жизни:
❗️И да, новый Министр энергетики и экономики РФ - Дядюшка Мадяр отчитался об уничтожении еще 13 кораблей!
Итого: за неделю уничтожено 110 орочьих корыт разной степени важности. (пока Невзоров) но 90 было от самого Мадяра.
Я жду цифру 300 или 500.
Хотя в Азовском море 500 кораблей не потонет.
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14.07.2026 08:47 Ответить

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