Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 421 810 человек (+1 120 за сутки), 12 131 танк, 45 911 артиллерийских систем, 24 932 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 421 810 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 131 (+6) единица

боевых бронированных машин – 24 932 (+1) единицы

артиллерийских систем – 45 911 (+46) единиц

РСЗО – 1 931 (+2) единица

средств ПВО – 1 491 (+2) единица

самолетов – 437 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) единица

крылатых ракет – 4 899 (+3) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+330) единицы

специальной техники – 4 416 (+4) единиц.

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