Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 421 810 человек (+1 120 за сутки), 12 131 танк, 45 911 артиллерийских систем, 24 932 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 421 810 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 421 810 (+1 120) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 131 (+6) единица
- боевых бронированных машин – 24 932 (+1) единицы
- артиллерийских систем – 45 911 (+46) единиц
- РСЗО – 1 931 (+2) единица
- средств ПВО – 1 491 (+2) единица
- самолетов – 437 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 905 (+11) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 407 201 (+1 508) единица
- крылатых ракет – 4 899 (+3) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 119 862 (+330) единицы
- специальной техники – 4 416 (+4) единиц.
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❗️И да, новый Министр энергетики и экономики РФ - Дядюшка Мадяр отчитался об уничтожении еще 13 кораблей!
Итого: за неделю уничтожено 110 орочьих корыт разной степени важности. (пока Невзоров) но 90 было от самого Мадяра.
Я жду цифру 300 или 500.
Хотя в Азовском море 500 кораблей не потонет.