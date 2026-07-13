На фронте произошло 202 боя: враг оказывал давление на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток 13 июля на фронте произошло 202 боевых столкновения. Больше всего — на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 53 авиаудара с применением 161 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5633 дрона-камикадзе и осуществил 2176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты один раз штурмовали позиции наших защитников. Противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

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Ситуация на других направлениях

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголевка, Старица, Лиман и в сторону Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.

Пять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробишевого и в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили 23 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, а также в районах Ризниковки и Закитного.

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На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.

29 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Васильевка, Котлино, Удачное, Филия, Новоалександровка, а также в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидированы 27 оккупантов и 15 – ранены; уничтожены три единицы автомобильной и одна единица специальной техники врага. Повреждено три единицы автомобильной техники противника, 27 укрытий личного состава, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов. Уничтожено или подавлено 258 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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На Александровском направлении враг трижды атаковал в сторону Калиновского и в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижовка, Цветково, Зализничное, Чаривное и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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