Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 420 690 человек (+1 600 за сутки), 12 125 танков, 45 865 артиллерийских систем, 24 931 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 420 690 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 125 (+5) единиц

боевых бронированных машин – 24 931 (+3) единица

артиллерийских систем — 45 865 (+58) единиц

РСЗО – 1 929 (+1) единиц

средств ПВО – 1 489 (+4) единиц

самолетов – 437 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) единицы

крылатых ракет – 4 896 (+7) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) единицы

специальной техники – 4 412 (+5) единиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 212 боевых столкновений, больше всего боев - на трех направлениях, - Генштаб