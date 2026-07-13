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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 420 690 человек (+1 600 за сутки), 12 125 танков, 45 865 артиллерийских систем, 24 931 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 420 690 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 420 690 (+1 600) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 125 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 931 (+3) единица
  • артиллерийских систем — 45 865 (+58) единиц
  • РСЗО – 1 929 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 489 (+4) единиц
  • самолетов – 437 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 894 (+11) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 693 (+1 734) единицы
  • крылатых ракет – 4 896 (+7) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 119 532 (+494) единицы
  • специальной техники – 4 412 (+5) единиц.

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Потери противника на утро 13 июля

Автор: 

армия РФ (23293) Генштаб ВС (8334) ликвидация (4439) уничтожение (10215)
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Топ комментарии
+13
Минув 4527! день москальсько-української війни.
581!!!!! одиниця знищеної техніки та 1600! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК та арта норм, ППО, спецтехніка та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 420 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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13.07.2026 07:04 Ответить
+8
по о/с, ППО і автотехниці цифри вище середніх добових. Дуже гарно.
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13.07.2026 07:01 Ответить
+6
Да чудово так опаришів цапорилих наложили,ппо другий день по 4штучки.Слава ЗСУ!!!
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13.07.2026 06:56 Ответить

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