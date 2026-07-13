На фронте произошло 212 боевых столкновений, больше всего боев - на трех направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 12 июля, на фронте произошло 212 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 52 авиационных удара с применением 152 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5978 дронов-камикадзе и осуществил 2227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения с противником, оккупанты нанесли пять авиаударов, сбросив 13 КАБ. Противник осуществил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Лиман, Графское, Малая Волчая, Отрадное. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении противник совершил одну наступательную операцию в направлении Купянска.
Бои на востоке
Двенадцать попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Новый Мир, Степовое, Дробышево, Озерное, Лиман, Диброва, Ставки, Новоселовка. Еще два боевые столкновения продолжаются в настоящее время.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка. Еще два боевые столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе населенного пункта Никифоровка и в направлении Малиновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Долгой Балки, Степановки, Вольного и Кучерова Яра. Одно боевое столкновение продолжается.
Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Мирное, Новопавловка. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 39 оккупантов и 18 – ранены; уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники и 31 укрытие врага. Повреждены три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники и 87 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 267 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Вороного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветково и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются в настоящее время.
- На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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