На фронте произошло 226 боевых столкновений, больше всего — на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток 10 июля на фронте произошло 226 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 175 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 4913 дронов-камикадзе и осуществил 1847 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли два авиаудара, сбросив пять КАБ. Противник осуществил 30 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, а также в направлении Нововасильевки и Избицкого.

позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, а также в направлении Нововасильевки и Избицкого. По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

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Бои на востоке

13 попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах Дробишевого и в сторону населенных пунктов Червоный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 29 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка, а также в районах Ризниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в районах населённого пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского, Никоноровки, Тихоновки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр. Еще одно боевое столкновение продолжается.

29 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, а также в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево, Мирное, Новопавловка, Шевченко, Сергеевка. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидированы 51 оккупант и 19 – ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники противника, единица специальной техники и 78 укрытий личного состава. Уничтожены или подавлены 152 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка и в районе Доброполья.

в сторону населенных пунктов Еленоконстантиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка и в районе Доброполья. На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отмечают в Генштабе.

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