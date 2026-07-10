На фронте с начала суток произошло 233 боевых столкновения, — Генштаб

С начала суток 9 июля на передовой произошло 233 боевых столкновения. Больше всего атак врага было отражено на Славянском и Константиновском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 9 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанёс 57 авиационных ударов с применением 167 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6282 дрона-камикадзе и осуществил 2239 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боевых столкновений с противником, пять из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Нововасильевка, Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Зыбино, Шевьяковка, Гоптовка, Избицкое. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлении населенного пункта Куриловка.

Боевые действия на востоке

Десять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Боровая, Ставки, Лиман, Диброва, Озерное, Шейковка. Еще три боевых столкновения продолжаются в настоящее время.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 26 попыток захватчиков продвигаться в сторону Рай-Александровки, Пискуновки и в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Ризниковка. Еще одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили четыре атаки в сторону Тихоновки и в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка, Торецкое и в направлении Вольного. Два боевых столкновения продолжаются.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино и в сторону населенных пунктов Шевченко, Сергеевка, Белицкое, Мирное.

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По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 54 оккупанта и 11 – ранено; уничтожена одна единица автомобильной техники, один мотоцикл. Повреждено одна единица автомобильной техники и одна единица специальной техники, а также 22 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 151 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наносил удары в районах населенных пунктов Толстой и Новое Запорожье.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Воздвижовка, Зализничное, Цветково, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеские атаки в районе Щербаков, Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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