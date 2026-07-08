Россия теряет инициативу на поле боя, - Зеленский

Положение России на поле боя в начале полномасштабного вторжения было более сильным, чем сейчас. РФ теряет инициативу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Зеленский заявил перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО.

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"Я не знаю, каких именно условий сейчас хочет Путин для достижения мира. Думаю, они постоянно меняются. Ведь в самом начале полномасштабной войны его позиции были сильнее. Сейчас, на мой взгляд, он теряет инициативу на поле боя", - отметил президент Украины.

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