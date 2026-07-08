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Новости Ситуация на фронте
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Россия теряет инициативу на поле боя, - Зеленский

Зеленский об инициативе на поле боя

Положение России на поле боя в начале полномасштабного вторжения было более сильным, чем сейчас. РФ теряет инициативу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Зеленский заявил перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита НАТО.

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"Я не знаю, каких именно условий сейчас хочет Путин для достижения мира. Думаю, они постоянно меняются. Ведь в самом начале полномасштабной войны его позиции были сильнее. Сейчас, на мой взгляд, он теряет инициативу на поле боя", - отметил президент Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24762) россия (98208)
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Топ комментарии
+13
Карти DeepState давно дивився, говнокомандувач???
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08.07.2026 16:53 Ответить
+7
****, зелена кончена гундоса юдо гнида, розкажи це тяжко пораненим, які визнаються придатними на влк, та відправляються на нуль......
туди ж, звідки потрапили в резервні роти, по тяжкому пораненню!!!
масово!!!!
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08.07.2026 16:56 Ответить
+5
особливо в Вишневому Костянтинівці Дружківці...як вже заїбав цей кацапський артіст.
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08.07.2026 17:10 Ответить

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