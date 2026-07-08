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Зеленский объяснил Трампу, почему Москва не может быть местом переговоров с РФ: "Это опасно. Там летают украинские дроны". ВИДЕО
Во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре (Турция) поднимался вопрос о возможной площадке для будущих переговоров с РФ. В ходе беседы Трамп спросил Зеленского, готов ли тот поехать в Москву для проведения переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский ответил на этот вопрос отказом и объяснил, почему столица страны-агрессора не может быть местом для встречи.
"Это опасно. Там летают украинские дроны", - отметил Зеленский.
По словам президента Украины, для потенциальной встречи лидеров необходимо найти другое, более безопасное место, в частности на территории одной из европейских стран.
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Так чем балистику сбивать будем через пару дней? Сегодня уже и с одиночными дронами проблемы были.