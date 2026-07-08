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Зеленский объяснил Трампу, почему Москва не может быть местом переговоров с РФ: "Это опасно. Там летают украинские дроны". ВИДЕО

Во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре (Турция) поднимался вопрос о возможной площадке для будущих переговоров с РФ. В ходе беседы Трамп спросил Зеленского, готов ли тот поехать в Москву для проведения переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский ответил на этот вопрос отказом и объяснил, почему столица страны-агрессора не может быть местом для встречи.

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"Это опасно. Там летают украинские дроны", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, для потенциальной встречи лидеров необходимо найти другое, более безопасное место, в частности на территории одной из европейских стран.

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Зеленский Владимир (24762) москва (3140) Турция (3567) Трамп Дональд (8319) переговоры с Россией (1513)
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Топ комментарии
+15
Квартальні жарти поки по Києву прилітає 30 балістик вночі і реактивні шахеди з розвідувальною апаратурою вдень.
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08.07.2026 16:45 Ответить
+13
А в Киеве типа безопасно? Ты все для этого сделал? Шут гороховый. Но люмпену это понравится, будет в восторге.
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08.07.2026 16:48 Ответить
+10
Теплая у них там атмосфера. Юморная, непринуждённая. Молодцы)
Так чем балистику сбивать будем через пару дней? Сегодня уже и с одиночными дронами проблемы были.
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08.07.2026 16:57 Ответить

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