Два НПЗ, аэродром "Борисоглебск", 6 танкеров и мосты рашистов были поражены Силами обороны
Силы обороны нанесли удары по двум российским НПЗ, шести танкерам, аэродрому "Борисоглебск" и мостам захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Саратовский НПЗ
Так, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.
"Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность - около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Татарстан
Под ударом Сил обороны также оказался НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан, РФ).
На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.
"ТАИФ-НК" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ, в состав которого входят собственно НПЗ, завод по производству бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет более 7 млн тонн в год, а с учётом всех видов сырья комплексная мощность превышает 8 млн тонн. Продукция завода - дизельное топливо, бензины, авиационное топливо и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения экономики и военной логистики РФ.
Танкеры
Поражено 6 танкеров теневого флота РФ, из которых один находился в Чёрном море, а пять - в Азовском.
Суда снабжали армию рашистов в южных регионах Украины.
Аэродром
Под ударом Сил обороны находится аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.
В настоящее время степень нанесённого ущерба и результаты поражения уточняются.
Мосты рашистов
7 июля были поражены автомобильные мосты в районах Уразово и Шелаево Белгородской области РФ.
Объекты используются противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
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