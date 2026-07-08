Два НПЗ, аеродром "Борисоглебск", 6 танкерів та мости рашистів уразили Сили оборони

Сили оборони уразили два російських НПЗ, 6 танкерів, аеродром "Борисоглебск" та мости загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Саратовський НПЗ

Так, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Татарстан

Під ударом Сил оборони також НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ).

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.



"ТАІФ-НК" — один із найбільших нафтопереробних комплексів рф, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф.

Танкери

Уражено 6 танкерів тіньового флоту РФ, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському.

Судна забезпечували армію рашистів у південних регіонах України.

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Аеродром

Під ударом Сил обороони аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ.

Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Мости рашистів

7 липня уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області РФ.

Об'єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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