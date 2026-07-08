Два НПЗ, аеродром "Борисоглебск", 6 танкерів та мости рашистів уразили Сили оборони
Сили оборони уразили два російських НПЗ, 6 танкерів, аеродром "Борисоглебск" та мости загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Саратовський НПЗ
Так, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", - йдеться в повідомленні.
Татарстан
Під ударом Сил оборони також НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ).
На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
"ТАІФ-НК" — один із найбільших нафтопереробних комплексів рф, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики рф.
Танкери
Уражено 6 танкерів тіньового флоту РФ, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському.
Судна забезпечували армію рашистів у південних регіонах України.
Аеродром
Під ударом Сил обороони аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ.
Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Мости рашистів
7 липня уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області РФ.
Об'єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
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