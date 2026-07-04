Уражено нафтовий термінал "Санкт-Петербург", базу Балтійського флоту та ворожий вертоліт, - Генштаб

У ніч на 4 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтовому терміналу "Санкт-Петербург" у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території терміналу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Читайте: У СБС підтвердили атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та базу Балтійського флоту РФ. ВIДЕО

Що про об'єкт відомо?

Нафтовий термінал "Санкт-Петербург" є одним із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм близько 441 тис. м³.

Задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської федерації.

Удар по пункту базування "Кронштадт"

Також завдано ураження пункту базування "Кронштадт" у Ленінградській області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території порту.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Кронштадт" є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ.

Також читайте: У РФ заявили про збиття нібито 389 українських безпілотників, у Москві повідомили про атаку 16 БпЛА

Інші ураження

Також уражено вертоліт противника в акваторії Азовського моря. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Уражено два пункти управління ворога у районі Шахтарського Донецької області, склад БпЛА у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Росії повідомили про удари по нафтовому терміналу та вибухи в кількох регіонах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У СБС підтвердили атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та базу Балтійського флоту РФ. ВIДЕО