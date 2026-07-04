Пострадали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", база Балтийского флота и вражеский вертолет, - Генштаб
В ночь на 4 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории терминала.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
Что известно об объекте?
Нефтяной терминал "Санкт-Петербург" является одним из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его проектная пропускная способность составляет 12,5 млн тонн нефтепродуктов в год, а резервуарный парк имеет общий объем около 441 тыс. м³.
Используется для обеспечения оккупационной армии Российской Федерации.
Удар по пункту базирования "Кронштадт"
Также нанесен удар по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области РФ.
Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории порта.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
"Кронштадт" является одним из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.
Другие поражения
- Также поражен вертолет противника в акватории Азовского моря. Степень повреждений уточняется.
- Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.
- Поражены два пункта управления противника в районе Шахтарского Донецкой области, склад БПЛА в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и склад горюче-смазочных материалов в Луганске.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах.
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