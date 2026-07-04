Пострадали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", база Балтийского флота и вражеский вертолет, - Генштаб

В ночь на 4 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории терминала.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

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Что известно об объекте?

Нефтяной терминал "Санкт-Петербург" является одним из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Его проектная пропускная способность составляет 12,5 млн тонн нефтепродуктов в год, а резервуарный парк имеет общий объем около 441 тыс. м³.

Используется для обеспечения оккупационной армии Российской Федерации.

Удар по пункту базирования "Кронштадт"

Также нанесен удар по пункту базирования "Кронштадт" в Ленинградской области РФ.

Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории порта.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Кронштадт" является одним из главных пунктов базирования Балтийского флота РФ.

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Другие поражения

Также поражен вертолет противника в акватории Азовского моря. Степень повреждений уточняется.

Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Поражены два пункта управления противника в районе Шахтарского Донецкой области, склад БПЛА в Титаровке, ремонтное подразделение в Старобельске и склад горюче-смазочных материалов в Луганске.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах.

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