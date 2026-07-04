В России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 4 июля в нескольких регионах России поступили сообщения об атаке беспилотников и ракет. В частности, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтяном терминале после сообщений о действиях сил противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Пожар в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко около 04:00 заявил об угрозе атаки беспилотников и сообщил, что над регионом якобы сбили два дрона. По данным местных пабликов, цели могли поражаться вблизи портовой инфраструктуры. В частности, вероятно, был поражен "Петербургский нефтяной терминал"
АО "Петербургский нефтяной терминал" — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербурга с пропускной способностью 10 млн тонн в год.
Терминал расположен на территории 4-го района Большого порта Санкт-Петербурга. Он обеспечивает высокотехнологичный процесс приёма нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке и автотранспортом, и отгрузки нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда.
Взрывы в нескольких регионах
Ракетную тревогу ночью объявили в Чувашской Республике. По информации Telegram-канала "Сердитая Чувашия", ракеты заметили в Алатырском районе и над Комсомольским районом. А в аэропорту Чебоксар объявлен план "Ковер".
Также очевидцы публиковали видео ночной атаки в Чувашской Республике. По информации Telegram-канала "Сердитая Чувашия", ракеты заметили в Алатырском районе и над Комсомольским районом.
Кроме того, о пролете ракет сообщали жители Ульяновской области. В соцсетях распространяются кадры, на которых очевидцы эмоционально реагируют на атаку.
Власти Удмуртии заявили о перехвате ракеты
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что украинская ракета якобы была перехвачена над территорией республики.
По его словам, целью атаки было одно из местных предприятий. Он утверждает, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Официального подтверждения со стороны Украины относительно этих сообщений пока нет.
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