У Росії повідомили про удари по нафтовому терміналу та вибухи в кількох регіонах. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 4 липня в кількох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників і ракет. Зокрема, у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на нафтовому терміналі після повідомлень про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Пожежа в Санкт-Петербурзі

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько 04:00 заявив про загрозу атаки безпілотників і повідомив, що над регіоном нібито збили два дрони. За даними місцевих пабліків, цілі могли уражати поблизу портової інфраструктури. Зокрема, ймовірно, уражено "Петербурзький нафтовий термінал"

АТ "Петербурзький нафтовий термінал" - один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та одна з найбільших стивідорних компаній Великого порту Санкт-Петербурга з пропускною спроможністю 10 млн тонн на рік.

Термінал розташований на території 4-го району Великого порту Санкт-Петербурга. Він забезпечує високотехнологічний процес прийому нафтопродуктів, що надходять залізницею, річкою та автотранспортом, і відвантаження нафтопродуктів на автотранспорт, а також на морські та бункерувальні судна.





Вибухи в кількох регіонах

Ракетну небезпеку вночі оголошували у Чуваській Республіці. За інформацією Telegram-каналу "Сердита Чувашія", ракети помітили в Алатирському районі та над Комсомольським районом. А в аеропорту Чебоксар оголошено план "Ковер".

Також очевидці публікували відео нічної атаки в Чуваській Республіці. За інформацією Telegram-каналу "Сердита Чувашія", ракети помітили в Алатирському районі та над Комсомольським районом.

Крім того, про проліт ракет повідомляли жителі Ульяновської області. У соцмережах поширюються кадри, на яких очевидці емоційно реагують на атаку.

Влада Удмуртії заявила про перехоплення ракети

Глава Удмуртії Олександр Бречалов заявив, що українська ракета нібито була перехоплена над територією республіки.

За його словами, ціллю атаки було одне з місцевих підприємств. Він стверджує, що внаслідок інциденту постраждалих і руйнувань немає.

Офіційного підтвердження з українського боку щодо цих повідомлень наразі немає.

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