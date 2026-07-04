В СБС подтвердили атаку на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и базу Балтийского флота РФ. ВИДЕО

В ночь на 4 июля операторы Сил беспилотных систем совместно с Силами специальных операций Вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" в Ленинградской области РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 1-м Отдельном центре БпС СБС.

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Терминал "Санкт-Петербург" — один из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и ключевой логистический узел экспорта топливных ресурсов РФ. Он используется для приема, хранения и перевалки сырой нефти, светлых и тёмных нефтепродуктов, мазута, дизельного топлива и других грузов. Его пропускная способность составляет около 10 млн тонн в год.

Удар по военно-морской базе

Операторы 1-го отдельного центра нанесли удар по пункту базирования "Кронштадт" — главной базе Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Военно-морского флота России. По информации Сил беспилотных систем, объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов к Санкт-Петербургу.

"Системные удары #DeepStrike по объектам военной и ресурсной инфраструктуры противника будут продолжаться до тех пор, пока РФ будет продолжать вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в СБС.

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