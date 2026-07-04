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Пострадали нефтяная инфраструктура под Петербургом и военные объекты в Кронштадте, - Зеленский. ВИДЕО

В ночь на субботу, 4 июля, Силы обороны нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи российского Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну работали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту — важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины — более 850 километров.

Спасибо всем, кто обеспечивает Украине точность ударов и выполняет наш план дальнобойных санкций. Слава Украине!", — подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На АЗС в Москве, Петербурге и Татарстане ограничивают продажи топлива после украинских ударов по НПЗ, — СМИ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ, — Генштаб. ИНФОГРАФИКА

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Ленинградская область (51) Санкт-Петербург (511) Удары по РФ (1086)
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Топ комментарии
+5
Хитродупий Зелька примазується до единого, що в нас ще якось виходить. Мізерна кількість ракет Шпігельшнауцера нещодавно потужно просто впали, так би і про них згадав. До речі, не всі дрони FP на порт здетонували... Де атака на Москву, де віповідь на терор?
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04.07.2026 11:34 Ответить
+3
Героям слава!!!
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04.07.2026 11:18 Ответить
+1
На відео здається "Бегемот" летів.
Добре. Попали.
Слава ЗСУ !!
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04.07.2026 11:44 Ответить

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