Пострадали нефтяная инфраструктура под Петербургом и военные объекты в Кронштадте, - Зеленский. ВИДЕО

В ночь на субботу, 4 июля, Силы обороны нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре вблизи российского Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Этой ночью наши украинские дальнобойные санкции против России за эту войну работали вблизи Петербурга. Силы обороны Украины нанесли удар по портовой нефтяной инфраструктуре, приносящей деньги для российской войны, также были попадания по Кронштадту — важной военной цели. Расстояние от государственной границы Украины — более 850 километров.



Спасибо всем, кто обеспечивает Украине точность ударов и выполняет наш план дальнобойных санкций. Слава Украине!", — подчеркнул глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах.

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