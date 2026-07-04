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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Дефицит топлива в РФ
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Уже выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Горит НПЗ в России

По состоянию на начало июля 2026 года кампания системных ударов украинских Сил обороны достигла новых показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Ключевые результаты

Также Генштаб публикует ключевые цифры и факты:

Рекордный простой: в результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ.

Масштаб поражений: В течение последнего месяца успешно атаковано 8 нефтеперерабатывающих заводов.

Уничтожение резервуаров: ликвидировано или критически повреждено более 60 резервуаров, из которых 58% содержали нефтепродукты, а 42% — сырую нефть.

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удары по НПЗ

Экономические последствия

За год (с августа 2025 года) совокупные убытки российской отрасли достигли 13,5 млрд долларов США.

Последствия для агрессора:

  • Топливный кризис.
  • Сокращение добычи.
  • Сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.

Смотрите также: Житель Москвы нервничает и возмущается из-за дефицита топлива: "Как понять, что нет бензина, бл#дь!? Путин сказал — бензин есть!!!". ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что четвертый по величине НПЗ России остановил работу после атаки украинских дронов.
  • Напомним, что 2 июля СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта обеспечивают топливом российскую армию.

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Автор: 

Генштаб ВС (8285) НПЗ (581) Удары по РФ (1075)
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Топ комментарии
+8
Ну й що? У Путіна не стало бензину? У його олігархів? В росармії,ФСБ? Проблемки з бензином тільки у рядового путінського скоту,т.з. вєлікава русскава народа але він нікого не цікавить,зокрема і путіна. А у нас щоденно гине 20-30-40 людей від обстрілами...Відчуваєте різницю,у них важко заправити 40 л пального,а у нас щодня десятки вбитих ракетами... І вже 7 років,як Буба жодної ракети не випустив...Бо у нього нема...
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04.07.2026 09:58 Ответить
+5
нічого, розіб'ємо й інші нпз, тоді не буде бензину й для їх "армії"

головне не зупинятися, а ще було би файно підпалити саме родовища, їх важко загасити
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04.07.2026 10:08 Ответить
+5
Ви розміри кацапетівки на карті бачили? Нехай возять
А по-справжньому кацапи завиють, коли почне врожай на полях гнити.
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04.07.2026 10:25 Ответить

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