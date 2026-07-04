Уже выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на начало июля 2026 года кампания системных ударов украинских Сил обороны достигла новых показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Ключевые результаты

Также Генштаб публикует ключевые цифры и факты:

Рекордный простой: в результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ.

Масштаб поражений: В течение последнего месяца успешно атаковано 8 нефтеперерабатывающих заводов.

Уничтожение резервуаров: ликвидировано или критически повреждено более 60 резервуаров, из которых 58% содержали нефтепродукты, а 42% — сырую нефть.

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Экономические последствия

За год (с августа 2025 года) совокупные убытки российской отрасли достигли 13,5 млрд долларов США.

Последствия для агрессора:

Топливный кризис.

Сокращение добычи.

Сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.

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Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что четвертый по величине НПЗ России остановил работу после атаки украинских дронов.

Напомним, что 2 июля СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта обеспечивают топливом российскую армию.

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