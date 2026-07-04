Уже выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на начало июля 2026 года кампания системных ударов украинских Сил обороны достигла новых показателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Ключевые результаты
Также Генштаб публикует ключевые цифры и факты:
Рекордный простой: в результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ.
Масштаб поражений: В течение последнего месяца успешно атаковано 8 нефтеперерабатывающих заводов.
Уничтожение резервуаров: ликвидировано или критически повреждено более 60 резервуаров, из которых 58% содержали нефтепродукты, а 42% — сырую нефть.
Экономические последствия
За год (с августа 2025 года) совокупные убытки российской отрасли достигли 13,5 млрд долларов США.
Последствия для агрессора:
- Топливный кризис.
- Сокращение добычи.
- Сроки ремонтов постоянно переносятся из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что четвертый по величине НПЗ России остановил работу после атаки украинских дронов.
- Напомним, что 2 июля СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта обеспечивают топливом российскую армию.
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головне не зупинятися, а ще було би файно підпалити саме родовища, їх важко загасити
А по-справжньому кацапи завиють, коли почне врожай на полях гнити.