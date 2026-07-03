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Новости Фото Топливный кризис в РФ Дефицит топлива в РФ
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Километровые очереди к российским АЗС уже видны из космоса. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В Забайкальском крае РФ многокилометровая очередь к автозаправочной станции возле поселка Атамановка попала на спутниковый снимок Airbus, сделанный 3 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила российская служба BBC News.

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Что известно?

Снимок, полученный утром 3 июля, показывает длинную колонну автомобилей в очереди к АЗС "Роснефти" вблизи Читы, пояснил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.

Накануне в сети появилось видео этой очереди, снятое 2 июля. Ее длина, по оценкам, достигала около 4,5 километра. По оценке издания "Медуза", количество машин, стоящих в очереди, может достигать 800.

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Очереди к заправкам на Забайкалье в России видны из космоса

Топливный кризис в РФ продолжается

Отмечается, что АЗС "Роснефти", которую видно на видео, получает топливо с Хабаровского НПЗ компании ННК. Этот завод не подвергался украинским атакам. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности 25 июня из-за дефицита бензина, охватившего практически всю страну.

На сегодняшний день BBC Verify проверила видеозаписи очередей на автозаправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

В некоторых регионах по мере обострения топливного кризиса к охране порядка на АЗС привлекают полицию, казаков и даже представителей националистической организации "Русская община".

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Что предшествовало

  • Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

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АЗС (462) россия (98199) горючее (109)
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Топ комментарии
+8
Коли закінчаться заводи переробки,тоді треба приступати до АЗС,тоді черги геометрично зростатимуть((Бо ж на АЗС везтимуть індійський бензин з москальської нафти)
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03.07.2026 20:29 Ответить
+7
І що характерно, московіти стоячи у таких чергах до АЗС, своїм нутром відчули на собі, отой «дух Анкоріджа» з НПЗ, який почав смердіти з їх війною, у 2014 році, проти Мирної України!!
Увесь цивілізований Світ, показує оркам що вони смердять лайном, а орки волають, що це їм піндоси Трампа, в штани підкинули….
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03.07.2026 20:41 Ответить
+6
Друзі,до чого ця цуценяча радість що росіянського бензину? Ви не розумієте,95-кагал нас за дурнів тримає? Нам впарюють новини про пожежі на НПЗ,черги,бійки кацапської свиноти за бензин....але у Путіна пальне є,у його верхівки без проблем,у його армії-хоч залийся,ФСБ без питань,ну а рядовий путінський скот нікого не цікавить. Ми відбираємо у путінського скоту трошки пального,а у нас щоденно відбирають наші життя! 20,30,40 чоловік щодня! А ви цьому радієте,як дурачки....
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03.07.2026 21:37 Ответить

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