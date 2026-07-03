Километровые очереди к российским АЗС уже видны из космоса. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
В Забайкальском крае РФ многокилометровая очередь к автозаправочной станции возле поселка Атамановка попала на спутниковый снимок Airbus, сделанный 3 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила российская служба BBC News.
Что известно?
Снимок, полученный утром 3 июля, показывает длинную колонну автомобилей в очереди к АЗС "Роснефти" вблизи Читы, пояснил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.
Накануне в сети появилось видео этой очереди, снятое 2 июля. Ее длина, по оценкам, достигала около 4,5 километра. По оценке издания "Медуза", количество машин, стоящих в очереди, может достигать 800.
Топливный кризис в РФ продолжается
Отмечается, что АЗС "Роснефти", которую видно на видео, получает топливо с Хабаровского НПЗ компании ННК. Этот завод не подвергался украинским атакам. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности 25 июня из-за дефицита бензина, охватившего практически всю страну.
На сегодняшний день BBC Verify проверила видеозаписи очередей на автозаправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.
В некоторых регионах по мере обострения топливного кризиса к охране порядка на АЗС привлекают полицию, казаков и даже представителей националистической организации "Русская община".
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