Километровые очереди к российским АЗС уже видны из космоса. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

В Забайкальском крае РФ многокилометровая очередь к автозаправочной станции возле поселка Атамановка попала на спутниковый снимок Airbus, сделанный 3 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила российская служба BBC News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Снимок, полученный утром 3 июля, показывает длинную колонну автомобилей в очереди к АЗС "Роснефти" вблизи Читы, пояснил эксперт BBC Verify по спутниковым данным Пол Браун.

Накануне в сети появилось видео этой очереди, снятое 2 июля. Ее длина, по оценкам, достигала около 4,5 километра. По оценке издания "Медуза", количество машин, стоящих в очереди, может достигать 800.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет импортировать авиатопливо из Японии из-за атак на НПЗ, – Reuters

Топливный кризис в РФ продолжается

Отмечается, что АЗС "Роснефти", которую видно на видео, получает топливо с Хабаровского НПЗ компании ННК. Этот завод не подвергался украинским атакам. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности 25 июня из-за дефицита бензина, охватившего практически всю страну.

На сегодняшний день BBC Verify проверила видеозаписи очередей на автозаправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

В некоторых регионах по мере обострения топливного кризиса к охране порядка на АЗС привлекают полицию, казаков и даже представителей националистической организации "Русская община".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Москвы нервничает и возмущается из-за дефицита топлива: "Как понять, что нет бензина, бл#дь!? Путин сказал — бензин есть!!!". ВИДЕО

Что предшествовало