Кілометрові черги до російських АЗС вже видно з космосу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Забайкальському краї РФ багатокілометрова черга до автозаправної станції біля селища Атаманівка потрапила на супутниковий знімок Airbus, зроблений 3 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила російська служба BBC News.

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Що відомо?

Зображення, отримане вранці 3 липня, показує довгу колону автомобілів у черзі до АЗС "Роснєфті" поблизу Чити, пояснив експерт BBC Verify за супутниковими даними Пол Браун.

Напередодні в мережі з’явилося відео цієї черги, зняте 2 липня. Її довжина, за оцінками, сягала близько 4,5 кілометра. За оцінкою видання "Медуза", кількість машин, що стоять у черзі, може досягати 800.

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Паливна криза у РФ продовжується

Зазначається, що АЗС "Роснєфті", яку видно на відео, отримує пальне з Хабаровського НПЗ компанії ННК. Цей завод не зазнавав українських атак. Влада Забайкальського краю запровадила режим підвищеної готовності 25 червня через дефіцит бензину, який охопив практично всю країну.

На сьогодні BBC Verify верифікувала відеозаписи черг на автозаправках вже в 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.

У деяких регіонах із посиленням паливної кризи до охорони порядку на АЗС залучають поліцію, козаків і навіть представників націоналістичної організації "Русская община".

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