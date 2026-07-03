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Новини Фото Паливна криза в РФ Дефіцит пального у РФ
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Кілометрові черги до російських АЗС вже видно з космосу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Забайкальському краї РФ багатокілометрова черга до автозаправної станції біля селища Атаманівка потрапила на супутниковий знімок Airbus, зроблений 3 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила російська служба BBC News.

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Що відомо?

Зображення, отримане вранці 3 липня, показує довгу колону автомобілів у черзі до АЗС "Роснєфті" поблизу Чити, пояснив експерт BBC Verify за супутниковими даними Пол Браун.

Напередодні в мережі з’явилося відео цієї черги, зняте 2 липня. Її довжина, за оцінками, сягала близько 4,5 кілометра. За оцінкою видання "Медуза", кількість машин, що стоять у черзі, може досягати 800.

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Черги до заправок на Забайкаллі у Росії видно з космосу

Паливна криза у РФ продовжується

Зазначається, що АЗС "Роснєфті", яку видно на відео, отримує пальне з Хабаровського НПЗ компанії ННК. Цей завод не зазнавав українських атак. Влада Забайкальського краю запровадила режим підвищеної готовності 25 червня через дефіцит бензину, який охопив практично всю країну.

На сьогодні BBC Verify верифікувала відеозаписи черг на автозаправках вже в 13 регіонах Росії, включно з Москвою та Московською областю.

У деяких регіонах із посиленням паливної кризи до охорони порядку на АЗС залучають поліцію, козаків і навіть представників націоналістичної організації "Русская община".

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Що передувало

  • Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Автор: 

АЗС (2008) росія (70750) пальне (273)
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Топ коментарі
+8
Коли закінчаться заводи переробки,тоді треба приступати до АЗС,тоді черги геометрично зростатимуть((Бо ж на АЗС везтимуть індійський бензин з москальської нафти)
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03.07.2026 20:29 Відповісти
+7
І що характерно, московіти стоячи у таких чергах до АЗС, своїм нутром відчули на собі, отой «дух Анкоріджа» з НПЗ, який почав смердіти з їх війною, у 2014 році, проти Мирної України!!
Увесь цивілізований Світ, показує оркам що вони смердять лайном, а орки волають, що це їм піндоси Трампа, в штани підкинули….
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03.07.2026 20:41 Відповісти
+6
Друзі,до чого ця цуценяча радість що росіянського бензину? Ви не розумієте,95-кагал нас за дурнів тримає? Нам впарюють новини про пожежі на НПЗ,черги,бійки кацапської свиноти за бензин....але у Путіна пальне є,у його верхівки без проблем,у його армії-хоч залийся,ФСБ без питань,ну а рядовий путінський скот нікого не цікавить. Ми відбираємо у путінського скоту трошки пального,а у нас щоденно відбирають наші життя! 20,30,40 чоловік щодня! А ви цьому радієте,як дурачки....
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03.07.2026 21:37 Відповісти

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