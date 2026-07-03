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Мешканець Москви нервує і обурюється через дефіцит пального: "Как понять нет бензина, бл#дь!? Путин сказал - бензин есть!!!". ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, знятий на одній із автомобільних заправних станцій у столиці Російської Федерації. На кадрах зафіксовано мешканця Москви, який перебуває у стані сильного емоційного збудження через неможливість заправити свій транспортний засіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автовласник висловив обурення тим, що у країні-експортері нафти виник гострий дефіцит готового автомобільного пального. Під час розмови автор відео спочатку обурився відсутністю пального, проте згодом почав повторювати тези офіційної російської пропаганди, звинувачуючи пересічних громадян у створенні "штучного ажіотажу" та посилаючись на заяви Путіна.
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