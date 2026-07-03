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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Житель Москвы нервничает и возмущается из-за дефицита топлива: "Как понять, что нет бензина, бл#дь!? Путин сказал - бензин есть!!!"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на одной из автомобильных заправочных станций в столице Российской Федерации. На кадрах запечатлен житель Москвы, находящийся в состоянии сильного эмоционального возбуждения из-за невозможности заправить свой автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автовладелец выразил возмущение тем, что в стране-экспортере нефти возник острый дефицит готового автомобильного топлива. Во время разговора автор видео сначала возмутился отсутствием топлива, однако впоследствии начал повторять тезисы официальной российской пропаганды, обвиняя рядовых граждан в создании "искусственного ажиотажа" и ссылаясь на заявления Путина.

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Автор: 

АЗС (462) москва (3139) очередь (249) путин владимир (32676) горючее (109)
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Топ комментарии
+41
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03.07.2026 11:49 Ответить
+40
Ну і мудило путлєрівське
Здохни , сучий потрох і заспокойся !
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03.07.2026 11:35 Ответить
+33
путен же не уточнял где именно бензин есть. Где-то он наверняка есть. Но именно тут и на данный момент его нет
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03.07.2026 11:32 Ответить

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