Житель Москвы нервничает и возмущается из-за дефицита топлива: "Как понять, что нет бензина, бл#дь!? Путин сказал - бензин есть!!!"

В социальных сетях распространилась видеозапись, снятая на одной из автомобильных заправочных станций в столице Российской Федерации. На кадрах запечатлен житель Москвы, находящийся в состоянии сильного эмоционального возбуждения из-за невозможности заправить свой автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автовладелец выразил возмущение тем, что в стране-экспортере нефти возник острый дефицит готового автомобильного топлива. Во время разговора автор видео сначала возмутился отсутствием топлива, однако впоследствии начал повторять тезисы официальной российской пропаганды, обвиняя рядовых граждан в создании "искусственного ажиотажа" и ссылаясь на заявления Путина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Россиянин сидит ночью в машине в очереди к АЗС: "Кризиса нет", - "твердо и четко сказал сегодня наш великий президент". ВИДЕО