Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после атаки украинских дронов, — Reuters

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" — четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в РФ и второй по величине производитель бензина — приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов в четверг, 2 июля.

Об этом пишут агентство Reuters и российское издание The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия украинских атак на НПЗ

По информации издания The Moscow Times, на заводе, расположенном в Нижегородской области РФ, была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия.

Еще одну установку — АВТ-5, на долю которой приходится 25% мощности завода, — вывел из строя беспилотник 24 июня.

С четверга NORSI приостановил продажу оптовых партий автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Читайте также: СБУ подтвердила удар по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции РФ

Что этому предшествовало?

Напомним, что 2 июля СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта обеспечивают топливом российскую армию.

Смотрите также: Дроны массированно атаковали Новгородскую область РФ: повреждены ТЭЦ и два объекта "Лукойла". ВИДЕО