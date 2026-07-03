Четвертый по величине НПЗ России остановил работу после атаки украинских дронов, — Reuters
НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" — четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в РФ и второй по величине производитель бензина — приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов в четверг, 2 июля.
Об этом пишут агентство Reuters и российское издание The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия украинских атак на НПЗ
По информации издания The Moscow Times, на заводе, расположенном в Нижегородской области РФ, была повреждена главная установка первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивала 53% мощности предприятия.
Еще одну установку — АВТ-5, на долю которой приходится 25% мощности завода, — вывел из строя беспилотник 24 июня.
С четверга NORSI приостановил продажу оптовых партий автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 2 июля СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта обеспечивают топливом российскую армию.
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