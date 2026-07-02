СБУ подтвердила удар по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции РФ

СБУ, ССО, Силы беспилотных систем и ГУР МОУ сообщили об успешном ударе по Нижегородскому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Староликеево". Оба объекта снабжают топливом российскую армию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, СБУ совместно с Силами специальных операций, Силами беспилотных систем и ГУР МОУ нанесла успешный удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Староликеево" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Расстояние до цели - 850 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в районе Кстово активно работала вражеская ПВО, после чего раздалась серия взрывов вблизи Нижегородского НПЗ и ЛВДС "Староликеево". Зафиксировано как минимум два очага возгорания в промышленной зоне указанных объектов.

"Каждый пораженный нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза или нефтеперекачивающая станция ослабляет снабжение врага топливом и напрямую снижает его способность вести войну. В отличие от России, которая наносит удары по жилым домам и убивает мирных украинцев, СБУ наносит удары исключительно по целям и объектам, работающим на военно-промышленный комплекс РФ", - отметили в Службе безопасности.

Что известно о пораженных объектах?

Нижегородский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, значительная часть которых используется для обеспечения российской армии.

ЛВДС "Староликеево" является важным узлом системы магистральных нефтепродуктопроводов, через который осуществляется транспортировка топлива в центральные регионы России.

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