Поражены НПЗ в Кстово, склад БПЛА и железнодорожный мост на ВОТ, - Генштаб. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. Предварительно, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

"НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора", - сообщили в Генштабе.

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Другие поражения

Атакован склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области

"Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Сиверский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.



Также был поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Вильшаной Харьковской области", - добавили там.

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