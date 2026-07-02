Поражены НПЗ в Кстово, склад БПЛА и железнодорожный мост на ВОТ, - Генштаб. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Зафиксировано попадание в объект с последующим возгоранием на территории предприятия. Предварительно, поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6.
Размер нанесенного ущерба уточняется.
"НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил государства-агрессора", - сообщили в Генштабе.
Другие поражения
Атакован склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области
"Кроме того, поражен железнодорожный мост через реку Сиверский Донец в районе Станицы Луганской. Объект используется противником для военной логистики и переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.
Также был поражен командно-наблюдательный пункт противника в районе Вильшаной Харьковской области", - добавили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль