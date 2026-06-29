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Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ продолжает гореть после атаки Сил обороны. ВИДЕО+ФОТО
Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ, который Силы обороны атаковали в ночь на 28 июня, продолжает гореть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Вечером 28 июня ASTRA сообщала, что огонь распространился на более чем 20 тыс. кв. м.
По состоянию на утро 29 июня пожар на НПЗ до сих пор не ликвидирован, о чем свидетельствуют фото и видео из соцсетей.
Что известно о НПЗ?
Славянский НПЗ - один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Мощность завода - около 4-5 млн тонн сырья в год, НПЗ обеспечивает около 9 % объема переработки нефти в Южном федеральном округе.
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