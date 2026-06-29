Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ продовжує палати після атаки Сил оборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ, який Сили оборони атакували у ніч на 28 червня, продовжує горіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ввечері 28 червня ASTRA повідомляла, що вогонь поширився на понад 20 тис. кв м.

Станом на ранок 29 червня пожежу на НПЗ досі не ліквідували, свідчать фото та відео із соцмереж.







Що відомо про НПЗ?

Слов'янський НПЗ є одним із найбильших незалежних нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю. Потужність заводу - близько 4-5 млн. тонн сировини на рік, НПЗ забезпечує близько 9% обсягу переробки нафти в Південному федеральному окрузі.

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