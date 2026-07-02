Уражено НПЗ у Кстово, склад БпЛА та залізничний міст на ТОТ, - Генштаб. ВIДЕО

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Попередньо, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора", - розповіли у Генштабі.

Також читайте: Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ продовжує палати після атаки Сил оборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інші ураження

Атаковано склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам'янки Запорізької області

"Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.



Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області", - додали там.

Також дивіться: Російський пропагандист Коц прогнозує нові удари по енергетиці РФ: "Чтобы перед зимой устроить нам веселую жизнь". ВIДЕО