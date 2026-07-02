Уражено НПЗ у Кстово, склад БпЛА та залізничний міст на ТОТ, - Генштаб. ВIДЕО
Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Попередньо, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора", - розповіли у Генштабі.
Інші ураження
Атаковано склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам'янки Запорізької області
"Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.
Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області", - додали там.
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