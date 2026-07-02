СБУ підтвердила удар по Нижньогородському НПЗ та нафтоперекачувальній станції РФ

СБУ, ССО, Сили безпілотних систем та ГУР МОУ повідомили про успішний удар по Нижньогородському НПЗ і нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво". Обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та ГУР МОУ завдала успішного удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Старолікєєво" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Відстань до цілі - 850 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, після чого пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС "Старолікєєво". Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні зазначених об'єктів.

"Кожен уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи нафтоперекачувальна станція послаблює забезпечення ворога пальним і безпосередньо знижує його спроможність вести війну. На відміну від Росії, яка б'є по житлових будинках і вбиває мирних українців, СБУ завдає ударів виключно по цілях та об'єктах, що працюють на військово-промисловий комплекс РФ", - зазначили у Службі безпеки.

Що відомо про уражені об'єкти?

Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти, значна частина яких використовується для забезпечення російської армії.

ЛВДС "Старолікєєво" є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії.

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