Четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" - четвертий за величиною нафтопереробний завод у РФ та другий за величиною виробник бензину - припинив переробку нафти після атаки українських дронів у четвер, 2 липня.

Про це пише агентство Reuters та російське видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки українських атак по НПЗ

За інформацією видання The Moscow Times, на заводі, що у Нижньогородській області РФ, була пошкоджена головна установка первинної переробки АВТ-6, яка забезпечувала 53% потужності підприємства.

Ще одну установку — АВТ-5, на яку припадає 25% потужності заводу, — вивів з ладу безпілотник 24 червня.

З четверга NORSI припинив продаж оптових партій автомобільного бензину та дизельного пального на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 2 липня СБУ, ССО, Сили безпілотних систем та ГУР МОУ повідомили про успішний удар по Нижньогородському НПЗ і нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво". Обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію.

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