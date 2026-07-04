Вже виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок липня 2026 року кампанія системних ударів українських Сил оборони досягла нових показників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ключові результати

Також Генштаб публікує ключові цифри та факти:

Рекордний простій: Внаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ.

Масштаб уражень: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів.

Знищення резервуарів: Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 РВС (резервуарів), з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.

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Економічний вплив

За рік (з серпня 2025) сумарні збитки російської галузі сягнули 13,5 млрд доларів США.

Наслідки для агресора:

Паливна криза.

Скорочення видобутку.

Терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів.

Нагадаємо, що 2 липня СБУ, ССО, Сили безпілотних систем та ГУР МОУ повідомили про успішний удар по Нижньогородському НПЗ і нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво". Обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію.

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