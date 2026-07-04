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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Дефіцит пального у РФ
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Вже виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Палає нпз в росії

Станом на початок липня 2026 року кампанія системних ударів українських Сил оборони досягла нових показників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ключові результати

Також Генштаб публікує ключові цифри та факти:

Рекордний простій: Внаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ.

Масштаб уражень: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів.

Знищення резервуарів: Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 РВС (резервуарів), з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.

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удари по нпз

Економічний вплив

За рік (з серпня 2025) сумарні збитки російської галузі сягнули 13,5 млрд доларів США.

Наслідки для агресора:

  • Паливна криза.
  • Скорочення видобутку.
  • Терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.

Також дивіться: Мешканець Москви нервує і обурюється через дефіцит пального: "Как понять нет бензина, бл#дь!? Путин сказал - бензин есть!!!". ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів.
  • Нагадаємо, що 2 липня СБУ, ССО, Сили безпілотних систем та ГУР МОУ повідомили про успішний удар по Нижньогородському НПЗ і нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво". Обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію.

Дивіться також: Дрони масовано атакували Новгородську область РФ: пошкоджено ТЕЦ та два об’єкти "Лукойла". ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8597) НПЗ (1081) Удари по РФ (1080)
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Топ коментарі
+7
Ну й що? У Путіна не стало бензину? У його олігархів? В росармії,ФСБ? Проблемки з бензином тільки у рядового путінського скоту,т.з. вєлікава русскава народа але він нікого не цікавить,зокрема і путіна. А у нас щоденно гине 20-30-40 людей від обстрілами...Відчуваєте різницю,у них важко заправити 40 л пального,а у нас щодня десятки вбитих ракетами... І вже 7 років,як Буба жодної ракети не випустив...Бо у нього нема...
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04.07.2026 09:58 Відповісти
+4
нічого, розіб'ємо й інші нпз, тоді не буде бензину й для їх "армії"

головне не зупинятися, а ще було би файно підпалити саме родовища, їх важко загасити
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04.07.2026 10:08 Відповісти
+4
Ви розміри кацапетівки на карті бачили? Нехай возять
А по-справжньому кацапи завиють, коли почне врожай на полях гнити.
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04.07.2026 10:25 Відповісти

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