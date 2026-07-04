Вже виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА
Станом на початок липня 2026 року кампанія системних ударів українських Сил оборони досягла нових показників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Ключові результати
Також Генштаб публікує ключові цифри та факти:
Рекордний простій: Внаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ.
Масштаб уражень: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів.
Знищення резервуарів: Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 РВС (резервуарів), з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
Економічний вплив
За рік (з серпня 2025) сумарні збитки російської галузі сягнули 13,5 млрд доларів США.
Наслідки для агресора:
- Паливна криза.
- Скорочення видобутку.
- Терміни ремонтів постійно переносяться через неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що четвертий за величиною НПЗ Росії зупинив роботу після атаки українських дронів.
- Нагадаємо, що 2 липня СБУ, ССО, Сили безпілотних систем та ГУР МОУ повідомили про успішний удар по Нижньогородському НПЗ і нафтоперекачувальній станції "Старолікєєво". Обидва об'єкти забезпечують паливом російську армію.
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головне не зупинятися, а ще було би файно підпалити саме родовища, їх важко загасити
А по-справжньому кацапи завиють, коли почне врожай на полях гнити.