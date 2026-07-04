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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Уражено нафтову інфраструктуру біля Петербурга та військові об’єкти в Кронштадті, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч проти суботи, 4 липня, Сили оборони уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу російського Санкт-Петербурга.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту - важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України - понад 850 кілометрів.

Дякую всім, хто забезпечує Україні влучність та виконує наш план далекобійних санкцій. Слава Україні!", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На АЗС у Москві, Петербурзі та Татарстані обмежують продажі пального після українських ударів по НПЗ, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Росії повідомили про удари по нафтовому терміналу та вибухи в кількох регіонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Ленінградська область (53) Санкт-Петербург (303) Удари по РФ (1093)
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Топ коментарі
+5
Хитродупий Зелька примазується до единого, що в нас ще якось виходить. Мізерна кількість ракет Шпігельшнауцера нещодавно потужно просто впали, так би і про них згадав. До речі, не всі дрони FP на порт здетонували... Де атака на Москву, де віповідь на терор?
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04.07.2026 11:34 Відповісти
+3
Героям слава!!!
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04.07.2026 11:18 Відповісти
+1
На відео здається "Бегемот" летів.
Добре. Попали.
Слава ЗСУ !!
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04.07.2026 11:44 Відповісти

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