У СБС підтвердили атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та базу Балтійського флоту РФ. ВIДЕО

У ніч на 4 липня оператори Сили безпілотних систем у взаємодії з Сили спеціальних операцій Збройних сил України, Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та іншими складовими Сил оборони уразили нафтовий термінал "Санкт-Петербург" у Ленінградській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 1 Окремому центрі БпС СБС.

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Термінал "Санкт-Петербург" - один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та ключовий логістичний вузол експорту паливних ресурсів РФ. Він використовується для приймання, зберігання та перевалки сирої нафти, світлих і темних нафтопродуктів, мазуту, дизельного пального та інших вантажів. Його пропускна спроможність становить близько 10 млн тонн на рік.

Удар по військово-морській базі

Оператори 1-го окремого центру завдали удару по пункту базування "Кронштадт" - головній базі Ленінградської військово-морської бази Балтійський флот Військово-морського флоту Росії. За інформацією Сил безпілотних систем, об'єкт забезпечує базування, ремонт і технічне обслуговування бойових кораблів, а також контроль морських підходів до Санкт-Петербурга.

"Системні удари #DeepStrike по об’єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки рф продовжуватиме збройну агресію проти України", - наголосили у СБС.

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