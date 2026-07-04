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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В РФ заявили о сбивании якобы 389 украинских беспилотников, в Москве сообщили об атаке 16 БПЛА

Украинские дроны атаковали Липецкую область

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 4 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 389 украинских беспилотников над территорией страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, дроны якобы были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, временно оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Москве заявили об атаке 16 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 4 июля российская ПВО якобы сбила 16 беспилотников, направлявшихся в российскую столицу.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о разрушениях или пострадавших он не привел.

Накануне вечером Собянин также сообщал о ещё семи якобы сбитых дронах, а после 03:00 заявил о перехвате ещё трёх беспилотников, которые, по его словам, летели в направлении Москвы.

Что предшествовало?

В ночь на 4 июля в нескольких регионах России сообщили об атаке беспилотников и ракет. В частности, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтяном терминале после сообщений о работе сил противовоздушной обороны.

Также пролет дронов и ракет зафиксирован в Ульяновской области, Удмуртии и Чувашии.

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Автор: 

Минобороны рф (961) дроны (7530) Удары по РФ (1073)
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Топ комментарии
+6
Навіщо всім тим беспілотникам летіти бозна куди? Що немає цілей в Брянській, Курській, Білгородський, Вороніжській, Ростовській областях? Там тисячі працюючих підприємств, логістичних хабів, аєродромів, жд станцій і т.п. які не мають ніякого ПВО. От наприклад станція Валуйки - це величезний вузол через який йдуть тисячі ешелонів з центру раші до Луганська, Донецька, Ростова. Чому вона не горить? Поки ми ганяємось за бензовозами, сотні жд цистерн повзуть через Валуйки, Ростов, А військові і не тільки аеродроми? Чому кляті кидальщики КАБів діють в сотнях км від границі з Україною, абсолютно безнаказанно? Бомбити москву - це добре, але не треба заради піару витрачати зброю яка може дати гарний результат в іншому місті. Беспілотніки неефективні для ударів по москві. Для цього потрібна балістика.
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04.07.2026 08:44 Ответить
+6
Пора сворачивать эту волынку со штилермановским вундерваффе. Сегодня опять сбили фуфломинги под воткинском. А что их сбивать? Летит труба со скоростью обычного самолета. Сбивается из ПЗРК (а из на болотах достаточно) набегом. Ну не получается у штилерманов сделать нормальную ракету. Не для того они свою компашку создавали, а чтобы бабло косить. Нормальные ракеты в Украине делать могут, спецы есть. Могут делать "вільху", "гром", "нептун", но они ж не из "квартала", поэтому и денег не дают. ****** просто...
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04.07.2026 08:49 Ответить
+1
Немає Касьянова і до Кремля ніхто не долітає.
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04.07.2026 08:25 Ответить

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