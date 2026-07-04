В РФ заявили о сбивании якобы 389 украинских беспилотников, в Москве сообщили об атаке 16 БПЛА

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 4 июля российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 389 украинских беспилотников над территорией страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, дроны якобы были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, временно оккупированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Москве заявили об атаке 16 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 4 июля российская ПВО якобы сбила 16 беспилотников, направлявшихся в российскую столицу.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о разрушениях или пострадавших он не привел.

Накануне вечером Собянин также сообщал о ещё семи якобы сбитых дронах, а после 03:00 заявил о перехвате ещё трёх беспилотников, которые, по его словам, летели в направлении Москвы.

Что предшествовало?

В ночь на 4 июля в нескольких регионах России сообщили об атаке беспилотников и ракет. В частности, в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтяном терминале после сообщений о работе сил противовоздушной обороны.

Также пролет дронов и ракет зафиксирован в Ульяновской области, Удмуртии и Чувашии.

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