У РФ заявили про збиття нібито 389 українських безпілотників, у Москві повідомили про атаку 16 БпЛА

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 4 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 389 українських безпілотників над територією країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, дрони нібито збили над Бєлгородською, Брянською, Володимирською, Калузькою, Курською, Липецькою, Ленінградською, Новгородською, Орловською, Псковською, Ростовською, Рязанською, Саратовською, Смоленською, Тверською та Тульською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

У Москві заявили про атаку 16 безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що від початку доби 4 липня російська ППО нібито збила 16 безпілотників, які прямували до російської столиці.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про руйнування чи постраждалих він не навів.

Напередодні ввечері Собянін також повідомляв про ще сім нібито збитих дронів, а після 03:00 заявив про перехоплення ще трьох безпілотників, які, за його словами, летіли у напрямку Москви.

Що передувало?

У ніч на 4 липня в кількох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників і ракет. Зокрема, у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на нафтовому терміналі після повідомлень про роботу сил протиповітряної оборони.

Також проліт дронів та ракет зафіксовано в Ульяновській області, Удмуртії та Чувашії.

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