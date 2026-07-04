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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про збиття нібито 389 українських безпілотників, у Москві повідомили про атаку 16 БпЛА

Українські дрони атакували Липецьку область

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 4 липня російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 389 українських безпілотників над територією країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, дрони нібито збили над Бєлгородською, Брянською, Володимирською, Калузькою, Курською, Липецькою, Ленінградською, Новгородською, Орловською, Псковською, Ростовською, Рязанською, Саратовською, Смоленською, Тверською та Тульською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, тимчасово окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

У Москві заявили про атаку 16 безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що від початку доби 4 липня російська ППО нібито збила 16 безпілотників, які прямували до російської столиці.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про руйнування чи постраждалих він не навів.

Напередодні ввечері Собянін також повідомляв про ще сім нібито збитих дронів, а після 03:00 заявив про перехоплення ще трьох безпілотників, які, за його словами, летіли у напрямку Москви.

Що передувало?

У ніч на 4 липня в кількох регіонах Росії повідомили про атаку безпілотників і ракет. Зокрема, у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на нафтовому терміналі після повідомлень про роботу сил протиповітряної оборони.

Також проліт дронів та ракет зафіксовано в Ульяновській області, Удмуртії та Чувашії.

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Міноборони рф (746) дрони (8617) Удари по РФ (1080)
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Топ коментарі
+12
Навіщо всім тим беспілотникам летіти бозна куди? Що немає цілей в Брянській, Курській, Білгородський, Вороніжській, Ростовській областях? Там тисячі працюючих підприємств, логістичних хабів, аєродромів, жд станцій і т.п. які не мають ніякого ПВО. От наприклад станція Валуйки - це величезний вузол через який йдуть тисячі ешелонів з центру раші до Луганська, Донецька, Ростова. Чому вона не горить? Поки ми ганяємось за бензовозами, сотні жд цистерн повзуть через Валуйки, Ростов, А військові і не тільки аеродроми? Чому кляті кидальщики КАБів діють в сотнях км від границі з Україною, абсолютно безнаказанно? Бомбити москву - це добре, але не треба заради піару витрачати зброю яка може дати гарний результат в іншому місті. Беспілотніки неефективні для ударів по москві. Для цього потрібна балістика.
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04.07.2026 08:44 Відповісти
+10
Пора сворачивать эту волынку со штилермановским вундерваффе. Сегодня опять сбили фуфломинги под воткинском. А что их сбивать? Летит труба со скоростью обычного самолета. Сбивается из ПЗРК (а из на болотах достаточно) набегом. Ну не получается у штилерманов сделать нормальную ракету. Не для того они свою компашку создавали, а чтобы бабло косить. Нормальные ракеты в Украине делать могут, спецы есть. Могут делать "вільху", "гром", "нептун", но они ж не из "квартала", поэтому и денег не дают. ****** просто...
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04.07.2026 08:49 Відповісти
+3
ти придурок і той сворачіватель придурок - візьми і подивися скільки ми збиваємо кацапських крилатих ракет, типу який процент - і подивись скільки було вражень ворожих цілей, ще по суті експериментальною ракетою. чи дуже боляче попадає і прийшла команда смердіти на фламінгу ?
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04.07.2026 09:33 Відповісти

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