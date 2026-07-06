Зеленський пояснив мету ударів по РФ: Чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що психологічний вплив від тривалих масштабних атак українських безпілотників на Москву та Санкт-Петербург, а також поглиблення економічних наслідків змусять змінити розрахунки російського диктатора Путіна та "втекти на Урал".

Про це голова держави сказав в інтерв’ю для Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Про масовані удари по Криму

Зеленський наголосив, що Україна робитиме все, що в її силах, посилюючи удари по цілях на території Росії та по ТОТ, зокрема по Криму.

"Мета ударів по Криму, полягає в тому, щоб зробити все, щоб вразити військові бази, склади, засоби протиповітряної оборони — усі об’єкти, з яких злітають літаки, з яких ми отримуємо ракетні удари, — і, звичайно, логістику, яка забезпечує та підтримує все це", –– пояснив він.

За словами українського лідера, завдаючи ударів по Криму та перекриваючи його точки доступу, "ми продемонстрували, що означає оперативно контролювати повітряний простір у конкретній точці та в конкретний час".

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Атаки на Росію

Зеленський стверджує, що психологічний ефект від тривалих масштабних атак України безпілотниками на Москву та Санкт-Петербург — разом із поглибленням економічних наслідків — зрештою змінить розрахунки Путіна.

"Коли до Москви летітиме вже не сто, а тисяча дронів… він зрозуміє. Як тільки він почне відчувати це особисто, як тільки почне бачити це на власні очі, ви побачите, як радники наполягатимуть на тому, щоб він переїхав кудись за Урал. Чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни", — додав президент.

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