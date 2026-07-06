Зеленский объяснил цель ударов по РФ: чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что психологическое воздействие длительных масштабных атак украинских беспилотников на Москву и Санкт-Петербург, а также усугубление экономических последствий заставят российского диктатора Путина пересмотреть свои планы и "сбежать на Урал".

Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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О массированных ударах по Крыму

Зеленский подчеркнул, что Украина будет делать все, что в ее силах, усиливая удары по целям на территории России и в ВОТ, в частности по Крыму.

"Цель ударов по Крыму заключается в том, чтобы сделать все возможное для поражения военных баз, складов, средств противовоздушной обороны — всех объектов, с которых взлетают самолеты, с которых мы получаем ракетные удары, — и, конечно, логистики, которая обеспечивает и поддерживает все это", — пояснил он.

По словам украинского лидера, нанося удары по Крыму и перекрывая его точки доступа, "мы продемонстрировали, что значит оперативно контролировать воздушное пространство в конкретной точке и в конкретное время".

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Атаки на Россию

Зеленский утверждает, что психологический эффект от длительных масштабных атак Украины беспилотниками на Москву и Санкт-Петербург — вместе с усугублением экономических последствий — в конечном итоге изменит расчеты Путина.

"Когда к Москве будет лететь уже не сто, а тысяча дронов… он поймёт. Как только он начнёт ощущать это лично, как только начнёт видеть это собственными глазами, вы увидите, как советники будут настаивать на том, чтобы он переехал куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин от Москвы, тем ближе будет конец войны", — добавил президент.

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