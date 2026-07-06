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Новости Зеленский о ситуации на фронте
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Битва в небе определит исход войны РФ против Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины переместилась с суши и моря в воздух, поэтому именно "битва в небе" определит исход этого затянувшегося конфликта.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решающая битва в небе

По словам Зеленского, благодаря отечественным морским беспилотникам Украина уже сумела полностью оттеснить Черноморский флот РФ из западной акватории Черного моря, а украинские пехотинцы ценой жертв остановили продвижение врага на суше. Теперь судьба войны решается в воздухе.

"Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море — как мы сделали с нашими военно-морскими беспилотниками, которые отгоняют российский флот, — тогда следующим полем боя станет небо. И, честно говоря, в этой борьбе гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", — подчеркнул президент.

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Проблема с ПВО

На саммите НАТО в Анкаре Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами, чтобы попытаться убедить их направить больше систем противовоздушной обороны, и будет настаивать на том, чтобы страны НАТО помогли Украине создать собственные системы ПВО.

"Европа должна перестать проявлять халатность в этом вопросе. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что "патриотов" никогда не хватит на всех", — сказал он.

Также в интервью президент заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в субботу тот назвал украинскую кампанию по нанесению дальнобойных ударов по РФ "очень хорошей".

Читайте также: Позиции Украины на поле боя сейчас самые сильные за последние 10 месяцев. Россия не побеждает, — Зеленский

Автор: 

авиация (2925) Зеленский Владимир (24738) Трамп Дональд (8299) война в Украине (8615)
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Топ комментарии
+12
Ми б УЖЕ ПЕРЕМОГЛИ якби не 2019 бо

- війська б РФ зупинились об міни і лінії оборони які були навмисне знищені
- війська були спеціально відведені
- балістика була спеціально знищена
....

Більше того ми УЖЕ ЗНАЄМО

- що ЗЕ дав наказ підірвати всі мости через Дніпро що здало б 55% території чи всю Лівобережну Україну
- також ми знаємо що за 2 дня до вторгення ЗЕ переховував свої гроші а не ЕКСТРЕННО евакуював дітей яких потім викрала РФ- БО ДІТИ ЙОМУ ДО ОДНОГО МІСЦЯ А БАБКИ ТРЕБА СВОЇМ ДІТЯМ
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06.07.2026 21:56 Ответить
+9
небо Zельоної Гниди
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06.07.2026 21:54 Ответить
+7
Лётчик-истребитель шашлычков на майские...
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06.07.2026 22:02 Ответить

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