Битва в небе определит исход войны РФ против Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны России против Украины переместилась с суши и моря в воздух, поэтому именно "битва в небе" определит исход этого затянувшегося конфликта.
Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Решающая битва в небе
По словам Зеленского, благодаря отечественным морским беспилотникам Украина уже сумела полностью оттеснить Черноморский флот РФ из западной акватории Черного моря, а украинские пехотинцы ценой жертв остановили продвижение врага на суше. Теперь судьба войны решается в воздухе.
"Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море — как мы сделали с нашими военно-морскими беспилотниками, которые отгоняют российский флот, — тогда следующим полем боя станет небо. И, честно говоря, в этой борьбе гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", — подчеркнул президент.
Проблема с ПВО
На саммите НАТО в Анкаре Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами, чтобы попытаться убедить их направить больше систем противовоздушной обороны, и будет настаивать на том, чтобы страны НАТО помогли Украине создать собственные системы ПВО.
"Европа должна перестать проявлять халатность в этом вопросе. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что "патриотов" никогда не хватит на всех", — сказал он.
Также в интервью президент заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в субботу тот назвал украинскую кампанию по нанесению дальнобойных ударов по РФ "очень хорошей".
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- війська б РФ зупинились об міни і лінії оборони які були навмисне знищені
- війська були спеціально відведені
- балістика була спеціально знищена
....
Більше того ми УЖЕ ЗНАЄМО
- що ЗЕ дав наказ підірвати всі мости через Дніпро що здало б 55% території чи всю Лівобережну Україну
- також ми знаємо що за 2 дня до вторгення ЗЕ переховував свої гроші а не ЕКСТРЕННО евакуював дітей яких потім викрала РФ- БО ДІТИ ЙОМУ ДО ОДНОГО МІСЦЯ А БАБКИ ТРЕБА СВОЇМ ДІТЯМ